Пятница, 4 Мая 2018 12:05

АрмИнфо. На одной из боевых позиций ВС Армении расположенных в северо-восточном направлении (Тавушская область РА) армяно-азербайджанской госграницы со смертельным огнестрельным ранением в области головы найден военнослужащий Артур Артемович Гаспарян (1998 г.р.).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, тело было найдено 4 мая в районе 01:10 часов по местному времени. Ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента.

Минобороны Армении выражает соболезнования родным и близким погибшего.