Пятница, 4 Мая 2018 12:02

АрмИнфо.Правительство Армении на заседании 3 мая приняло решение о проведении летнего призыва 2018 года и демобилизации.

Согласно вышеуказанному решению, в мае-июле 2018 года будет проведен призыв на обязательную военную и альтернативную службы тех граждан мужского пола, которым исполнится 18 лет до 30 июня 2018 года включительно, а также тех граждан, право на отсрочку от призыва которых истекает 30 июня включительно.

Кроме того, в июне-июле 2018 года будут демобилизованы военнослужащие, прошедшие обязательную и альтернативную воинскую службу в установленные сроки.