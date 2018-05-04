Пятница, 4 Мая 2018 11:56

АрмИнфо. Кандидатура советника президента Арцаха Эмиля Бабаяна на должность судьи Конституционного Суда Армении отклонена армянским парламентом на заседании 4 мая.

По словам председателя временной счетной комиссии парламента Гагика Меликяна, из 105 депутатов в тайном голосовании приняли участие 54 депутата, из которых 51 высказался за кандидатуру Эмиля Бабаяна.

При этом, три бюллетеня признаны недействительными. Таким образом, Эмиль Бабаян не набрал необходимого количества голосов для избрания судьей КС.

Еще до голосования фракции "Блок Царукян" и "Елк" заявили о своем решении не принимать участия в выборах, поскольку сама процедура выдвижения кандидатов в судьи Конституционного суда весьма сомнительная.

Напомним, что согласно части первой статей 166, ст.213 и части третей статьи 141 конституционного закона Республики Армения "О регламенте Национального Собрания", президент Армении предложил на вакантное место судьи Конституционного Суда кандидатуру Эмиля Бабаяна, который в настоящее время является советником президента Республики Арцах.