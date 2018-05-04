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АрмИнфо.. Президент Армении Армен Саркисян провел телефонную беседу с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся в Армении. Стороны коснулись актуальных вопросов двусторонней повестки. Маргвелашвили пригласил Саркисяна 26 мая в Тбилиси для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию основания Республики Грузия.
|Правительство Армении опровергает информацию о том, что министерства "под шумок" растратили госбюджет
|Филиал "Комитас" HSBC Банка Армения, подвергшийся 3 мая вооруженному нападению, возобновит работу 7 мая
|Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили ситуацию в Армении
|В ПА ОБСЕ внимательно следят за ситуацией в Армении и приветствуют активный диалог между политическими силами
|Теван Погосян назначен советником президента Армении
|Президент Армении обсудил с послом Аргентины внутриполитическую ситуацию в нашей стране
|Араик Арутюнян: "Гражданский договор" не определился с составом будущего правительства
|Эдвард Налбандян принял посла Японии в Армении в связи с завершением дипломатической миссии последнего
|Агван Варданян исключен из партии АРФ "Дашнакцутюн"
|Захарова: Армения сейчас переживает не простые политические времена
|Россия нацелена на продолжение сотрудничества с братской Арменией, как на двустороннем уровне, так и на уровне интеграционных объединений
|Эдмон Марукян: Представители блока "Елк" не обсуждали вопрос о своем участии в составе нового правительства
|Ученики школы номер 11 требуют отставки директора школы, члена РПА Рузан Азизян
|Ваграм Багдасарян: Наше решение едино и 8 мая у нас будет премьер-министр
|Президент Армении провел встречу с послами арабских стран, аккредитованных в стране
|Пашинян провел встречи с вице-послом Ирана и постоянным координатором ООН в Армении
|На армяно-азербайджанской госгранице найден мертвым военнослужащий
|Правительство Армении дало старт проведению летнего призыва и демобилизации на 2018 год
|Кандидатура советника президента Арцаха на должность судьи Конституционного Суда Армении отклонена армянским парламентом
|СЕ выразил готовность оказать экспертное содействие Армении по вопросу осуществления законодательных изменений
|Армен Саркисян и Георгий Маргвелашвили обсудили ситуацию в Армении
|В Армении будет внедрен альтернативный путь решения судебных споров
|В Армении будет упорядочен процесс управления твердыми отходами
|Армения криминализует принуждение к предвыборной агитации или воспрепятствование ведению такой деятельности
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 4-го мая
|Армен Саркисян и Алан Дункан обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Л.Алтунян: Выход из РПА в непростое для партии время является предательством
|Губернатор Ширакской области сложил свои полномочия
|Никол Пашинян встретился с послами России, ЕС, США и Грузии
|Представитель Госдепартамента США: Мы готовы сотрудничать с новым правительством Армении
|Скончался второй полицейский, раненный во время нападения на ереванский филиал банка HSBC
|Песков: В администрации президента России рассчитывают на сохранение союзнических отношений с Арменией независимо от итогов выборов премьера
|Beeline удвоит объем интернета абонентам мобильной связи
|Никол Пашинян выдвинут кандидатом в премьер-министры Армении
|В Москве настроены на продолжение совместной работы по развитию многогранного взаимовыгодного российско-армянского сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) рефинансирует/перевыкупает кредиты на выгодных условиях
|Армен Рустамян: "Дашнакцутюн" не та партия, которая согласится быть чьим-то приложением
|На филиал банка HSBC напал полковник полиции Даниел Даниелян (video)
|Сейм Литвы ратифицировал соглашениe о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС
|Берлин выразил поддержку Армении в деле строительства демократического общества
|Эдуард Шармазанов: 8 мая в Армении будет избран премьер-министр
|Пост президента и гендиректора Lydian International займет Жоао Карелло
|Наира Зограбян: Представители РПА должны пойти либо против своей воли, либо против воли народа
|Пашинян: РПА подтвердила свою готовность поддержать кандидатуру премьера, выдвинутую 1/3 депутатов
|Арарат Мирзоян: За выдвижение кандидатуры Никола Пашиняна подписались более 35 депутатов
|Президент Армении провел встречу с послами Беларуси, Казахстана, Туркменистана, а также временным поверенным в делах посольства Украины
|Армен Саркисян: 8 мая Армения зафиксирует достижения общенационального движения во имя реформ
|Плановый мониторинг ОБСЕ юго-восточнее села Талиш прошел без инцидентов
|Баблоян: Депутат Агван Варданян представил заявление о сложении мандата
|Карен Карапетян сегодня озвучил свое последнее поручение
|В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ: Командиром погибшего экипажа был армянин Альберт Давидян
|Омбудсмен Армении: Пока еще в стране существует неправильное представление о роли журналиста и стереотипы, затрудняющие его работу
|Армия обороны НКР опровергает сообщения СМИ Азербайджана об обстреле мирных граждан
|Брифинг по итогам очередного заседания Правительства Армении не состоится
|Двое участников протестов в Гаваре стали жертвами поножовщины
|Кандидатура советника президента Арцаха выдвинута на должность судьи Конституционного Суда Армении
|Могерини подтвердила содействие ЕС усилиям по строительству в Армении процветающего и демократического общества
|Томас де Ваал: Из-за страха потерять контроль над экономикой правящая РПА будет до конца противостоять протестам и стараться удержать власть
|Завтра Никола Пашиняна официально выдвинут на пост премьер-министра Армении
|Армен Саркисян и Гиоргий Квирикашвили обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
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