Пятница, 4 Мая 2018 09:00

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

4 мая текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 46-73 на ул. В.Папазяна, собственные дома 1-43 на ул. Варшавян и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), жилые дома 46, 48, 48А, 50, 52, 54Б на пр. Комитаса, жилые дома 4, 6, 8, 10 на ул. Врацакан, собственные дома 4, 5 на 2-ом переулке Врацакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1А, 1Б, 2, 2/1, 3, 4, 5, 5А на ул. Грибоедова, жилой дом 11 и собственные дома 1-14 на 1-ом переулке Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15, 15А, 17, 19, 21 и собственные дома 44-72 на ул. Н.Заряна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N16 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 7-14 в Нор Харберде, собственные дома 17-30 на 2-ом тупике Хоренаци, собственные дома 43-75 на 1-ом переулке Нар-Доса, жилой дом 53на пр. Тиграна Меца и собственные дома 6-8 на 2-ом тупике пр. Тиграна Меца, собственные дома 47-62 на 7-ой улице, 15-42 на 22-ой улице, 2-34 на 44-ой улице в Ареше, жилой дом 1 и собственные дома 3-53 на 42-ой улице Ареша, жилой дом 89 на ул. Димитрова, жилые дома 21, 21/1, 23 на ул. Эребуни, улицы Меликяна, Кучака, Тычины, улица Верин Шенгавита 11, улицы Манташян и Андраника, улица Силикян 4, 5;

10:30-16:30 жилые дома 12, 14, 16, 18 на ул. Сафарян, жилой дом 7 на ул. Джугаи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом

Норкском массиве; жилые дома 4, 6, 8, 10, 12, 14 на ул. Кочарян, жилой дом 5 на переулке Кочаряна, жилые дома 2-5 на 2-ом переулке Багяна, жилые дома 26, 28, 32 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве; жилой дом 66 на ул. Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/1, 9 на пр. Исакова, собственные дома 37-337 в кв. "Норагюх" , собственные дома 46, 46/81 и жилой дом 46/81 на ул. Таирова, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4 на ул. Хоренаци, жилой дом 14 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично ряды Сари тага 13-19 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 жилые дома 20, 22, 24/1 на ул. Молдовакан, жилой дом 14 на ул. Тотвенца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во

2-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 собственные дома 85-125 на 8-ой улице в Нор Ареше;

11:00-17:00 собственные дома 1-54 на ул. Ваге вагяна, жилой дом 2 на ул. П.Севака, жилые дома 1, 1Б, 3-6 на 1-ом тупике Улнеци, школа N127 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 119/1,

121, 121/1, 123, 123/1, 123/2, 125, 125/1 и собственные дома 16/1-20/4 на ул. Саркавага, жилые дома 24, 24/1-24/3 на ул. Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Нор Кюрин, Гораван и Арарат;

10:30-16:00 частично село Беркануш;

в Вайоц Дзорскоммарзе:

10:00-13:00 частично улицы Исакова, Шаумяна, оздоровительный центр "Джермук Ашхар" в городе Джермук;

10:00-15:00 частично село Мозров;

11:00-15:00 частично улицы Исраеля Ори, Исаакяна в городе Ехегнадзор;

14:00-16:00 частично село Гндеваз;

в Гегаркуникском марзе:

11?00-15?00 села Гетик и Мартуни, станции сотовых операторов "АрменТел" и "Виваселл МТС", прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами) и производственные территории;

13?00-16?30 квартал "Оренгой", ЭЭС "Севан", коммунальное хозяйство, завод "Дзук", защитник рыб "Дзкнапаштпан", газоаправочная станция

"Етер", ЧП "Буж-Гуйк", ООО "Самес", "Змрухте Лагуна", "Цоворор", "Лигнитис", "Тигран ев Ваге", "Беник ев Нара", "Беглу", прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и производственные территории в городе Севан;

в Ширакском марзе:

10:00-13:00 северная часть села Арич в районе Артик;

10:00-16:00 частично село Кармраван в районе Ашоцк;

в Лорийском марзе:

11:00-14:00 телебашня, улица Айгестан в городе Иджеван; село Гандзакар;

в Сюникском марзе:

10:30-11:30 жилой дом 4 на ул. Нар-Доса, жилые дома 1, 1а, 3 на ул. Исраеля Ори, жилой дом 1а на ул. Ханджяна, улица Г.Азояна и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

10:30-12:00 частично улица Сюник в городе Горис;

11:00-13:00 частично село Шагат;

13:00-16:00 села Аржис, Алидзор, Шинуайр, Татев и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-17:00 частично село Арташен;

14:00-15:00 село Балак;

15:00-16:00 село Муцк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.