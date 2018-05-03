Четверг, 3 Мая 2018 20:31

АрмИнфо. Выход из Республиканской партии в непростое для партии время является предательством. Такое мнение в беседе с журналистами после заседания правительства выразил и.о. министра здравоохранения РА Левон Алтунян.

На вопрос обязан ли Алтунян быть членом РПА, и не думал ли о выходе, и. о министра отметил <конечно нет>. <Я попытаюсь сделать так, чтобы каждый шаг в моей жизни был логичным и имел логическое продолжение, чтобы в итоге было ясно, что я принимал правильные решения>, - сказал он.

При этом Л. Алтунян отметил, что затрудняется давать какие-то прогнозы, касающиеся его вовлечения в новый состав правительства. <Я знаю, что мы имеем в министерстве разработанную программу, реализация которой не составит особой трудности. Полагаю, что Пашинян придет со своей командой и все будет нормально>, - подчеркнул он.

Наряду с этим и.о. министра заметил, что жалобы народа связанны не с последними двумя, а то и десятью годами. <Из года в год народное недовольство накапливалось и пришло к такому выходу и решению, какое мы сегодня наблюдаем>, - заключил он.

Отметим, что Алтунян вступил в ряды РПА только после своего назначения на пост министра, со всей командой, которую привел с собой в правительство Карен Карапетян.