Четверг, 3 Мая 2018 20:31

АрмИнфо. <Сегодня 3 мая правительство Армении приняло мое заявление об отставке, которое было представлено еще 26 апреля. Сегодня я складываю свои полномочия>, - объявил на пресс-конференции губернатор Ширакской области, член партии АРФ "Дашнакцутюн" Артур Хачатрян.

Последний отметил, что он выполнял свои обязанности на посту губернатора, руководствуюсь принципами морали, общественных интересов и профессионализма. "Я оставался верным этим принципам до конца", - заявил Хачатрян