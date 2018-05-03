Четверг, 3 Мая 2018 19:28

АрмИнфо."Сегодня я провел встречи с послом России в РА Иваном Волынкиным, послом США Ричардом Миллсом, Главой делегации ЕС в РА, Чрезвычайным и Полномочным послом Петром Свитальским, а также послом Грузии Гиоргием Саганелидзе", - 3 мая на своей странице в соцсети Facebook написал глава фракции "Елк", кандидат в премьер-министры Никол Пашинян.

"Я оповестил послов о достигнутых договоренностях, связанных с преодолением внутриполитического кризиса в стране. Мы также обсудили ряд других вопросов, стоящих на повестке дня. Встречи с аккредитованными в Армении послами продолжатся", - отметил депутат.