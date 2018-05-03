Четверг, 3 Мая 2018 18:25

АрмИнфо.США готовы сотрудничать с новым правительством Армении, когда оно сформируется. Об этом заявила споксмен Госдепа Хизер Нойерт, сообщает "Голос Америки".

Политические процессы в Армении являются внутриполитическим делом этой страны. "Мы уверены, что ситуация будет урегулирована мирным путем, в соответствии с Конституцией Армении. Мы как партнер и

дружественная Армении страна, всегда поощряли конструктивный диалог, как выход из политического тупика. Теперь мы призываем к консенсусному формированию нового правительства в соответствии со всеми правилами и интересами страны. Правительство и народ Армении являются ценными партнерами для США, и мы готовы тесно сотрудничать с новыми властями РА по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон ", - заявила представитель Госдепартамента США.