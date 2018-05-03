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АрмИнфо.США готовы сотрудничать с новым правительством Армении, когда оно сформируется. Об этом заявила споксмен Госдепа Хизер Нойерт, сообщает "Голос Америки".
Политические процессы в Армении являются внутриполитическим делом этой страны. "Мы уверены, что ситуация будет урегулирована мирным путем, в соответствии с Конституцией Армении. Мы как партнер и
дружественная Армении страна, всегда поощряли конструктивный диалог, как выход из политического тупика. Теперь мы призываем к консенсусному формированию нового правительства в соответствии со всеми правилами и интересами страны. Правительство и народ Армении являются ценными партнерами для США, и мы готовы тесно сотрудничать с новыми властями РА по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон ", - заявила представитель Госдепартамента США.
|Никол Пашинян встретился с послами России, ЕС, США и Грузии
|Представитель Госдепартамента США: Мы готовы сотрудничать с новым правительством Армении
|Скончался второй полицейский, раненный во время нападения на ереванский филиал банка HSBC
|Песков: В администрации президента России рассчитывают на сохранение союзнических отношений с Арменией независимо от итогов выборов премьера
|Beeline удвоит объем интернета абонентам мобильной связи
|Никол Пашинян выдвинут кандидатом в премьер-министры Армении
|В Москве настроены на продолжение совместной работы по развитию многогранного взаимовыгодного российско-армянского сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) рефинансирует/перевыкупает кредиты на выгодных условиях
|Армен Рустамян: "Дашнакцутюн" не та партия, которая согласится быть чьим-то приложением
|На филиал банка HSBC напал полковник полиции Даниел Даниелян (video)
|Сейм Литвы ратифицировал соглашениe о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС
|Берлин выразил поддержку Армении в деле строительства демократического общества
|Эдуард Шармазанов: 8 мая в Армении будет избран премьер-министр
|Пост президента и гендиректора Lydian International займет Жоао Карелло
|Наира Зограбян: Представители РПА должны пойти либо против своей воли, либо против воли народа
|Пашинян: РПА подтвердила свою готовность поддержать кандидатуру премьера, выдвинутую 1/3 депутатов
|Арарат Мирзоян: За выдвижение кандидатуры Никола Пашиняна подписались более 35 депутатов
|Президент Армении провел встречу с послами Беларуси, Казахстана, Туркменистана, а также временным поверенным в делах посольства Украины
|Армен Саркисян: 8 мая Армения зафиксирует достижения общенационального движения во имя реформ
|Плановый мониторинг ОБСЕ юго-восточнее села Талиш прошел без инцидентов
|Баблоян: Депутат Агван Варданян представил заявление о сложении мандата
|Карен Карапетян сегодня озвучил свое последнее поручение
|В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ: Командиром погибшего экипажа был армянин Альберт Давидян
|Омбудсмен Армении: Пока еще в стране существует неправильное представление о роли журналиста и стереотипы, затрудняющие его работу
|Армия обороны НКР опровергает сообщения СМИ Азербайджана об обстреле мирных граждан
|Брифинг по итогам очередного заседания Правительства Армении не состоится
|Двое участников протестов в Гаваре стали жертвами поножовщины
|Кандидатура советника президента Арцаха выдвинута на должность судьи Конституционного Суда Армении
|Могерини подтвердила содействие ЕС усилиям по строительству в Армении процветающего и демократического общества
|Томас де Ваал: Из-за страха потерять контроль над экономикой правящая РПА будет до конца противостоять протестам и стараться удержать власть
|Завтра Никола Пашиняна официально выдвинут на пост премьер-министра Армении
|Армен Саркисян и Гиоргий Квирикашвили обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|РПА 8 мая на заседании НС поддержит кандидатуру, пользующейся поддержкой 1/3 голосов народных избранников
|Блок “Царукян” 8 мая поддержит кандидатуру Никола Пашиняна
|Офис второго президента Армении опровергает информацию о его участии в политических процессах в стране
|Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый поддержал протестное движение в Армении
|Фракция Республиканской партии проводит заседание во главе с третьим президентом Сержем Саргсяном
|Немецкий банк KfW предоставит Армении грант на развитие биоразнообразия и лесного хозяйства
|Банк ВТБ (Армения) идет навстречу заемщикам: не успевшие погасить кредит до 30 мая, могут совершить оплату 31 мая без взимания штрафов и пени
|Армен Амирян подал в отставку
|Министерство финансов Армении развеяло опасения граждан о возможной задержке выплаты зарплат и пенсий
|ЗАО "ЮКЖД" призывает не препятствовать естественной работе железной дороги
|Саакашвили депутатам РПА: у вас проблемы не с международным заговором, а с собственным народом
|Персонал Армянской атомной электростанции выражает солидарность с общенациональным движением
|Пашинян дал команду в 17:00 разблокировать все улицы и дороги на территории страны
|Сотрудники офиса омбудсмена крайне озабочены ситуацией сложившейся в Ереване
|Тер-Петросян: Процесс формирования власти должен осуществляться в соответствии с Конституцией и буквой закона
|Комитет госдоходов РА призывает участников акции гражданского неповиновения не препятствовать движению фур с продовольствием
|Выборы премьер-министра Армении состоятся в парламенте 8 мая в 12:00
|Бако Саакян встретился с высшим командным составом Армии обороны
|В различных частях Еревана продолжаются мирные акции гражданского неповиновения
|Ара Баблоян обратился к гражданам Армении с призывом прекратить вопиющее беззаконие в отношении депутатов НС
|Полиция Армении призвала водителей грузовиков отказаться от перемещения лиц, особенно несовершеннолетних, в кузовах машин
|И.о. премьер-министра Армении обратился с призывом к согражданам
|Актеры и деятели сферы культуры требуют, чтобы и.о. министра культуры Армении присоединился к митингам
|Президент Армении глубоко озабочен тем, что Национальному собранию не удалось выбрать премьера и политический кризис в стране сохраняется
|Никол Пашинян: Я уверен народное движение победит (video)
|Центральный Банк Армении опровергает слухи о массовом снятии вкладов и денег со счетов
|Никол Пашинян призвал своих сторонников возобновить работу международного аэропорта <Звартноц>
|Серж Танкян обещал присоединиться к демонстрантам на площади Республики
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