Четверг, 3 Мая 2018 18:01

АрмИнфо.Скончался второй полицейский, раненный во время нападения на ереванский филиал банка HSBC.

Как сообщает глава Управления Полиции по связям с общественностью Ашот Агаронян, погибший является старшим офицером Ара Шахгуляном.

Шахгулян получил огнестрельное ранение во время нападения и прооперирован, но его жизнь не удалось спасти.

Ранее Полиция сообщила, что 3 мая в районе 14:25 часов по местному времени в полицию поступило сообщение, что произошло вооруженное нападение на филиал банка HSBC, расположенный по адресу Комитас-Гюльбекян. Выяснилось, что нападавший вооружившись ножом, гранатой и ружьем проник в банк, ранил двух сотрудников банка, один из которых скончался. Нападавший похитив деньги, попытался скрыться с места преступления, однако был окружен прибывшей оперативной группой. Нападавший является начальником центра по реагированию на нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения Дорожной полиции РА, полковником Полиции Даниелом Даниеляном