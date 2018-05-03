Четверг, 3 Мая 2018 17:19

АрмИнфо. Beeline объявляет об увеличении объемов интернета для абонентов мобильной связи до 31 мая включительно.

Как сообщает пресс-служба компании, с 3 мая пользователи ежедневной услуги мобильного интернета Mega, ежемесячной интернет услуги Giga, а также абоненты тарифных планов Smart, Neo, Neo Max, Quatro, получат удвоенный объем интернета.

<Миссия Beeline в Армении - обеспечивать надежную и качественную связь для клиентов и всей страны. Мобильный интернет - неотъемлемая часть современных коммуникаций, и его использование нашими клиентами за последние недели сильно возросло. Многие абоненты даже успели исчерпать свои интернет пакеты. Beeline любит клиентов и рад сообщить, что предоставит им удвоенный объем мобильного интернета в этом месяце>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно источнику, предложение доступно как новым, так и действующим абонентам.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.am, через приложение My Beeline Armenia, связавшись с операторами через официальную страницу на Facebook или позвонив по бесплатному номеру

0611.

Напомним, что ЗАО <VEON Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy"