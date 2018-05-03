Четверг, 3 Мая 2018 17:05

АрмИнфо.Министерство иностранных дел России выступило с очередным заявлением по ситуации в Армении.

"Продолжаем внимательно следить за внутриполитическими процессами в дружественной Армении. Рассчитываем, что все разногласия будут решаться в правовых, конституционных рамках путем конструктивного диалога между политическими силами республики. Это позволит как можно скорее восстановить стабильное функционирование государственных структур, нормальную жизнь общества", - говорится в сообщении МИД России.

Вместе с тем подчеркивается, что в Москве настроены на продолжение совместной работы по укреплению и развитию многогранного взаимовыгодного российско- армянского сотрудничества и союзнического взаимодействия в интересах народов обеих стран.