Четверг, 3 Мая 2018 16:40

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предлагает новую программу рефинансирования кредитов, благодаря которой клиенты могут снизить свою ежемесячную финансовую нагрузку. Клиенты, имеющие действующий один или несколько кредитов/кредитных линий в других банках и кредитных организациях и добросовестно их обслуживающие, могут перевести свои кредиты в Банк ВТБ (Армения), объединив их в один кредит. Это даст возможность понизить ставку по кредиту/кредитам, объединить свои ежемесячные платежи в один платёж, увеличив срок кредитования, а также получить дополнительную сумму кредита.

В рамках новой программы рефинансирования возможно перевести в Банк ВТБ (Армения) все основные виды кредитов:

Потребительские кредиты без залога

Кредитные линии

ПОС-кредиты

Автокредиты

Кредиты рефинансируются в виде потребительского кредита “Универсал” без залога. Кредиты в Банке ВТБ (Армения) выдаются сроком на 60 месяцев и с процентной ставкой от 12%-ов. Единовременная комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита не предусмотрена. Взимается лишь ежемесячная комиссия в размере от 0.11% от суммы кредита.

Программа рефинансирования Банка доступна всем заёмщикам с положительной кредитной историей.

Более подробную информацию об условиях рефинансирования кредитов в Банке ВТБ (Армения) можно узнать в филиалах Банка, на сайте www.vtb.am, в Единой информационной службе по номеру 87-87.