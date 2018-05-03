Четверг, 3 Мая 2018 16:16

АрмИнфо. Позиция АРФ "Дашнакцутюн" в отношении Агвана Варданяна ясна - он должен отказаться от своего мандата, и он уже сделал это. Об этом в беседе с журналистами 3 мая заявил глава фракции партии АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

На вопрос, возможно ли, чтобы Варданян был исключен также из партии, Рустамян заявил, что такого решения пока нет, но оно не исключается.

Коснувшись выхода партии из коалиции, глава фракции АРФД заявил, что это не было предательством. "Коалиция существовала до тех пор, пока был действителен меморандум. В случае форс-мажорных обстоятельств этот меморандум может работать или не работать. Во-вторых, у нас есть независимая позиция, но мы не могли ею руководствоваться, так как меморандум нас ограничивал. Мы не собирались с закрытыми глазами подчиняться воле Республиканской партии, тем более, что нам было очевидно, что она не всегда придерживается своих подходов. "Дашнакцутюн" не та партия, которая согласится быть чьим-то приложением",- заключил Рустамян.