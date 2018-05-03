Четверг, 3 Мая 2018 16:00

АрмИнфо. Полиция идентифицировала личность нападавшего на филиал банка HSBC на проспекте Комитаса.

Как сообщил АрмИнфо пресс-секретарь полиции РА Эдгар Джаноян, нападавший является начальником центра по реагированию на нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения Дорожной полиции РА, полковник Полиции Даниел Даниелян.

По его словам обстоятельства инцидента выясняются, ведется следствие.

Как ранее сообщало АрмИнфо, “3 мая в районе 14:25 часов по местному времени в полицию поступило сообщение, что произошло вооруженное нападение на филиал банка HSBC, расположенный по адресу Комитас-Гюльбекян. Выяснилось, что нападавший вооружившись ножом, гранатой и ружьем проник в банк, ранил двух сотрудников банка, один из которых скончался. Нападавший похитив деньги, попытался скрыться с места преступления, однако был окружен прибывшей оперативной группой. Он оказал сопротивление, ранил одного и полицейских, но был обезврежен и задержан.

