Четверг, 3 Мая 2018 15:50

АрмИнфо. Сейм Литвы единогласно проголосовал за ратификацию соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Как сообщил депутат армянского парламента Армен Ашотян на своей страничке в Facebook, за проголосовали 81 депутат Сейма, против - 0.

Отметим, что Литва стала третьей страной членом Евросоюза, кто ратифицировал рамочное соглашение Армения-ЕС. Ранее соглашение ратифицировали Эстония и Латвия.

Напомним, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом было подписано 24 ноября 2017 на саммите "Восточного партнерства" ЕС в Брюсселе.