Четверг, 3 Мая 2018 15:50

АрмИнфо. МИД ФРГ в очередной раз коснулся внутриполитической ситуации в Армении.

Согласно сообщению посольства Германии в Армении, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства положительно оценил мирных ход акций неповиновений в стране 2 мая, несмотря на то, что парламенту Армении 1 мая не удалось выбрать премьер-министра.

"Мы и впредь будем внимательно следить за развитием ситуации и призываем ответственных, правоохранительные силы и демонстрантов сохранять сдержанность. Все стороны должны стремится к широкому диалогу, чтобы стало возможно Конституционным путем сформировать новое правительство, в результате чего будут представлены интересы всех армян. В этой ситуации важно, чтобы как до этого правящая партия, так и оппозиция оставались приверженным принципу разрешения нынешней ситуации в рамках закона и Конституции", - говорится в заявлении МИД ФРГ.

Вместе с тем, в ведомстве выражают надежду, что дальнейшие события в Армении оправдают ожидания надежды граждан, которые связаны с политической трансформацией, сопровождающей переход к парламентской системе. "Германия и впредь будет находиться рядом с Арменией на пути продвижения повестки реформ и строительства демократического общества", - заключил пресс-секретарь МИД Германии