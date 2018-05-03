Четверг, 3 Мая 2018 15:28

АрмИнфо. Фракция Республиканской партии не может позволить, чтобы внутриполитический кризис в стране усугубился, поэтому РПА не станет препятствовать выдвижению и избранию Пашиняна, и 8 мая в Армении будет премьер-министр. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

Шармазанов заявил, что не менял свою точку зрения и то, что он говорил о внутриполитической ситуации, выборах премьер-министра и обо всем остальном неизменно. "Я не вижу Никoла Пашиняна верховным главнокомандующим. Мое личное мнение неизменно, оно не персонифицировано и дай-то Бог, чтобы мои опасения оказались бы необоснованными, и новое правительство оправдало ожидания нашего народа. Но я во имя Армении и Арцаха буду голосовать против. Не разумно упорно не видеть реальности, наша страна не готова к потрясениям",- заявил Шармазанов.

Говоря об отклонении кандидатуры Пашиняна со стороны РПА 1 мая, а уже 2 мая принятии решения о поддержке республиканцев его кандидатуры, вице-спикер заверил, что в течение одного дня изменились политические реалии. "Наше голосование было политическим, и мы выразили свою точку зрения. Так решила фракция", - заявил Шармазанов. Вице-спикер также опроверг бытующее мнение о том, что лидер РПА Серж Саргсян единолично решает все вопросы. Он также опроверг информацию о том, что Саргсян вылетел в Москву. "Он не собирается покидать Армению",- заверил Шармазанов.

Касаясь заявления Пашиняна о необходимости упразднения рейтинговой системы выборов, Шармазанов заявил, что он не разделяет подходы оппозиционера, и считает данную электоральную систему демократичной.

При этом он заверил, что РПА не стремится любой ценой удержать власть. "Мы готовы работать во имя блага Армении, и если завтра РПА станет оппозицией, то не стоит делать из этого трагедии. Ясно одно, история все разложит по своим местам",- отметил он.

А напоследок, касаясь ситуации в самой РПА, Шармазанов заявил, что считает правильным, чтобы Серж Саргсян остался на посту главы Республиканской партии.