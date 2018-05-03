Четверг, 3 Мая 2018 15:14

АрмИнфо. Жоао Карелло сменит на посту президента и генерального исполнительного директора компании Lydian International Говарда Стивенсона. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

<Мы благодарны господину Стивенсону за его услуги и вклад за последние 4 года, которые довели строительные работы Амулсарского месторождения до завершающего этапа>, - сказал председатель Совета директоров компании Гордон Уайли. Поприветствовав господина Карелло на новой должности, Г.Уайли отметил, что значительный опыт, который внесет Ж. Карелло, сыграет важную роль в деле завершения строительства Амулсарского золотоносного месторождения и дальнейшего продвижения программы.

<Жоао Карелло имеет более чем 30-летний опыт в управлении ресурсами и горнодобывающей сфере. На данный момент он является членом Совета

директоров компаний TMAS Resources Inc. и Lucky Minerals Inc. Его трудовая деятельность включает в горнодобывающей отрасли руководящие должности в Латинской Америке и Европе. С 2012-2014 гг. г-ин Карелло занимал пост президента, главного исполнительного директора и являлся членом Совета директоров Eco Oro Minerals Corp. С 2007 по 2012гг. был заместителем исполнительного директора и руководил операционным вопросам компании Lundin Mining Corporation. Ж. Карелло имеет степень бакалавра горного инженера университета Ньюкасл-апон-Тайна и степень магистра по управлению бизнесом Европейской школы управления Соединенного Королевства>, - отмечено в сообщении.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе IFC и EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.