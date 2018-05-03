Четверг, 3 Мая 2018 13:25

АрмИнфо.Депутат Национального Cобрания Армении от фракции АРФ "Дашнакцутюн" Агван Варданян подал заявление сложении мандата. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ара Баблоян.

При этом Баблоян проинформировал, что согласно регламенту НC РА, если в течение недели после публикации заявления о сложении полномочий, депутат в письменной форме забирает его, то спикер выступает с заявлением об этом, если же нет, то составляется протокол о прекращении его депутатских полномочий. "Заявление подписывает и публикует спикер парламента. После публикации протокола отставка считается принятой", - говорится в заявлении Баблояна.

Напомним, что причиной сложения Варданяном депутатского мандата стал его отказ проголосовать за кандидатуру лидера движения "Сделай шаг", депутата от фракции "Елк" Никола Пашиняна.

Ранее АРФД заявила о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией, и о поддержке на выборах в премьер-министры лидера движения "Сделай шаг", депутата от фракции "Елк" Никола Пашиняна. Между тем, Варданян ослушался решения партии и 1 мая на выборах отказался проголосовать за кандидата в премьеры Никола Пашиняна. Варданян заявил, что вообще не будет голосовать, поскольку " узрел в происходящих в стране процессах геополитический след". При этом он заявил, что готов за это сложить свой мандат.

В связи с данным инцидентом Верховный орган (ВО) АРФД потребовал от Варданяна сложить полномочия. В АРФД заявили, что выказанное в Национальном Собрании мнение депутата АРФ Дашнакцутюн Агвана Варданяна является его личным решением и не соответствует официальной позиции партии.