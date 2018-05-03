Четверг, 3 Мая 2018 13:23

АрмИнфо."Сегодня в таком составе правительство Армении встречается в последний раз. Хочу всем выразить слова благодарности за совместную работу", - заявил и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян 3 мая на заседании правительства. Официально он пока в отставку не подавал.

По словам и.о. премьер-министра, период совместной работы ознаменовался интересной работой. В связи с этим, он предложил отчитаться перед общественностью за проделанную работу. "Мое последнее поручение и просьба ко всем коллегам: добросовестно продолжаем выполнять наши обязанности до формирования нового состава Кабмина", - заявил Карапетян.

Как подчеркнул и.о. премьер-министра, государственный служащий должен продолжать осуществлять свои функциональные обязанности до конца, не поддаваясь эмоциям и, невзирая на прозвучавшие за последний период справедливые и несправедливые обвинения.

Помимо этого, как указал Карен Карапетян, в повестке дня сегодняшнего заседания правительства включены только текущие вопросы. "В повестку дня не включены фундаментальные вопросы, находящиеся в центре внимания нашей администрации: в сфере здравоохранения - вопрос внедрения медицинского страхования, в социально- экономической области - перспектива снижения подоходного налога, чтобы дать возможность следующему Кабмину самому решать - пойти на это, или нет", - заключил Карен Карапетян.

Отметим, что Карен Карапетян, до того заместитель генерального директора по международным проектам ООО "Газпром энергохолдинг", а до этого глава <Газпром - Армения> 13 сентября 2016 года был назначен на должность премьер-министра Армении. Во многом именно благодаря фигуре Карена Карапетяна, как считают независимые наблюдатели, правящей Республиканской партии Армении удалось облегчить свою победу на парламентских выборах, который за тот период стал "лицом и голосом" агитационной кампании РПА. Карен Карапетян продолжал исполнять обязанности в качестве и. о. премьер-министра до избрания нового главы правительства 17 апреля 2018 года Сержа Саргсяна, после чего был назначен на пост первого вице-премьера.