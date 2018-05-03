Четверг, 3 Мая 2018 13:00

АрмИнфо.В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ, оба пилота погибли.

Как сообщает Минобороны России, авария произошла над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим. Согласно сообщению оборонного ведомства, огонь по самолету не открывался, в двигатель машины могла попасть птица.

Катастрофа произошла в районе портового города Джабла в провинции Латакия.

Пилоты до последнего боролись за самолет, отмечают в российском военном ведомстве.

В российских СМИ появилась информация, что командиром погибшего экипажа был майор Альберт Давидян.

Многофункциональный истребитель Су-30СМ (разработан компанией "Сухой", серийно производится корпорацией "Иркут") обладает сверхманёвренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Самолёт Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.