Четверг, 3 Мая 2018 12:54

АрмИнфо.В Армении с каждым днем повышается важность участия представителей гражданского общества в процессе принятия решений, имеющих общественно важное значение, в котором незаменима роль журналиста. С такими словам начинается поздравления Омбудсмена Армении Армана Татояна по случаю дня свободы СМИ.

Вместе с тем, Татоян констатирует, что работа журналиста не самоцель. "Журналист является носителем той важной функции, благодаря

которой каждый член общества имеет возможность составить представление о том, как в стране функционируют госструктуры, какие процессы происходят в общественной жизни и на их основе составить свое представление относительно этих основополагающих вопросов. К сожалению, пока еще существует неправильное представление о роли журналиста и стереотипы, которые затрудняют полноценное и эффективное выполнение журналистом своей работы", - считает Омбудсмен.

В этой связи, по его убеждению, крайне важно укоренение тех общественных представлений, что презумпция всегда должна быть в пользу носящего высокое звание журналиста, выполняющего работу в соответствии с законом и добросовестно.

По словам Татояна решение всех этих вопросов требует гарантирование нормальной работы журналиста, обеспечение его личной безопасности и полную защиту информации. "Каждый из нас обязан своей ежедневной работой содействовать повышению роли журналиста и обеспечение его естественной работы", - заключил Омбудсмен.

Отметим, что в 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day). Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года <О содействии обеспечению свободы печати в мире> признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.

Эта дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, организованном ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Намибия). Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Мы должны защищать эти права, поскольку они представляют собой основу демократии и оказывают реальное воздействие на жизнь людей во всем мире.