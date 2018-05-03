Четверг, 3 Мая 2018 12:49

АрмИнфо.Армия обороны НКР опровергает сообщения азербайджанской стороны о том, что армянские ВС обстреляли мирных жителей.

"Сегодня, азербайджанские СМИ распространили очередную дезинформацию, согласно которой, якобы прошлой ночью армянские вооруженные силы обстреляли мирных граждан, осуществляющих ремонтные и восстановительные работы близ приграничного села Джаманл Агдамского района, в результате чего была повреждена техника, работающая на местах. Армия обороны НКР опровергает данную провокационную информацию Баку, и в очередной раз напоминает, что армянские передовые подразделения никогда не делали, и не будут делать своей мишенью мирных жителей", - говорится в сообщении Минобороны Арцаха, поступившем в АрмИнфо.

Вместе с тем подчеркивается, ВС АО НКР продолжают оставаться приверженными режиму прекращения огня и никогда не выступают в качестве нападающей стороны.

Ранее, в азербайджанских СМИ появилась информация, что в Агдаме армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу грузовой автомобиль, в котором находились сотрудники Оросительного управления. Согласно сообщениям, под обстрел попал автомобиль марки <КамАЗ 43114> (02 AC 416) с 5 сотрудниками управления.