Четверг, 3 Мая 2018 12:41

АрмИнфо. Заседание правительства Армении сегодня, 3 мая пройдет не только за закрытыми дверями, с чем армянские СМИ так и не смирились, но и без брифинга для журналистов. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс- службе правительства.

После вчерашней отставки и.о. министра культуры Армении Армена Амиряна, можно констатировать, что действующий на сегодня Кабмин существенно оскудел - из 17-ти министров остались 12. В связи с этим, сегодняшняя повестка дня насчитывает 27 вопросов, вместо традиционных 40-50 - ти.

Отметим, что практика проведения заседаний исполнительного органа была внедрена новой Конституцией, и после ее вступления в силу - 9 апреля 12 апреля состоялось первое заседание за закрытыми дверями. Как заявил один из "промоутеров" данного нововведения, и.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян, это вполне нормальное и общепринятое явление, и отнюдь не отступление от норм демократии, как считают многие представители гражданского общества. "Заседание должно быть закрытым, чтобы члены Кабмина имели возможность дискутировать в свободной, непринужденной обстановке", - заявил он. А первое заседание правительства Армении, которое должно было пройти под председательством новоизбранного премьер- министра Сержа Саргсяна 19 апреля ознаменовалось тем, что, наперекор установленной практике, заседание состоялось не в 11.00, а во второй половине дня - в 17.00. Представителей же прессы пригласили на брифинг после 18.00.

Напомним, что накануне лидер протестного движения Никол Пашинян заверил, что первым и символическим указом Никола Пашиняна, в случае избрания на пост премьер-министра Армении, станет отмена нашумевшего закона о проведении заседаний армянского Кабмина за закрытыми дверьми.