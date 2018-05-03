Четверг, 3 Мая 2018 11:57

АрмИнфо.Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту нанесения ножевых ранений 2 лицам.

Как сообщили АрмИнфо в СК РА, 2 мая в районе 14:45 часов по местному времени поступило сообщение из медцентра Гавара о том, что к ним с колото-резанными ранами доставлены двое лиц - Д.Карабахцян (1999 г. р.) и Т. Ованнисян (1998 г.р.).

"Благодаря предпринятым оперативно-следственным мероприятиям выяснилось, что поножовщина произошла 2 мая около 14:00 возле школы №9 города Гавар в результате потасовки. По показаниям свидетелей, потасовка произошла из-за того, что в тот же день Карабахцян и Ованнисян перекрыли движение на улице 23 августа, тем самым, чиня препятствия естественному движению транспортных средств. По факту возбуждено уголовное дело по признакам ст. 112 ч.2 п.1 УК РА. В рамках уголовного дела уже получены данные о личности предполагаемого преступника и ведутся мероприятия по его обнаружению и привлечению к ответственности", - говорится в сообщении СК РА.