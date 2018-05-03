Четверг, 3 Мая 2018 11:18

АрмИнфо.Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в ходе телефонной беседы с президентом РА Арменом Саркисяном подтвердила содействие Евросоюза усилиям по строительству в Армении процветающего и демократического общества.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе аппарата президента РА, собеседники обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении. Стороны подчеркнули важность разрешения ситуации посредством конструктивного диалога, исключительно в рамках Конституции и закона.