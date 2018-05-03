Четверг, 3 Мая 2018 11:16

АрмИнфо. Из-за страха потерять контроль над экономикой правящая Республиканская партия Армении будет до конца противостоять протестам и стараться удержать власть, убежден известный британский политолог Томас де Ваал.

По его словам, потеря власти для партии Сержа Саргсяна означает потерю контроля над монополиями и другими незаконными источниками обогащения в армянской экономике.

Вместе с тем, эксперт считает, что в Армении складывается непредсказуемая ситуация.

"В то же время власти сделали выводы из кровавого подавления протестов 2008 году. Поэтому стороны политического противостояния по возможности будут избегать силовых решений. Насколько удастся обойтись без крови, покажут ближайшие дни", - сказал де Ваал haqqin.az.

При этом, эксперт, напомнив, что в прошлом оппозиционный депутат Никол Пашинян критиковал власти за вхождение Армении в ЕАЭС, и внешнюю политику республики с учетом интересов России, выразил убеждение, что в случае победы Пашинян, который является сторонником прозападного курса, не сможет резко порвать с Россией, от которой Армения все еще сильно зависит. "Но очевидно, что новая власть будет проводить сбалансированную внешнюю политику",- считает эксперт.

Касаясь влияния событий в Армении на карабахский конфликт, Томас де Ваал выразил убеждение, что пока не решится вопрос власти в Армении, процесс мирного урегулирования в рамках МГ ОБСЕ будет полностью заморожен. "Как все это отразится непосредственно на конфликте и вероятности возобновления боевых действий по ряду причин не поддается прогнозированию",- заключил политолог.