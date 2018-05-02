Среда, 2 Мая 2018 21:03

АрмИнфо. “Завтра, с Вашего позволения, я официально выдвинусь на пост премьер-министра Армении”, - обращаясь к собравшимся на площади Республики заявил лидер протестного движения Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, в результате сегодняшних консультаций стало ясно, что партия АРФ Дашнакцутюн и блок “Царукян” остаются привержены своей позиции, высказанной накануне. “Блок “Царукян” во главе с лидером партии сегодня подтвердил свою готовность поддержать кандидатуру народного премьера на предстоящем заседании парламента”, - заявил он. Помимо этого, правящая Республиканская партия по итогам заседании парламентской фракции также заявила о готовности поддержать кандидатуру Никола Пашиняна.

Тем не менее, Никол Пашинян призвал не терять бдительность. Насколько бы заманчиво не звучали слова республиканцев, как заметил лидер оппозиции, они требуют документального подтверждения, дабы понять реальные стремления РПА.

В связи с этим, Никол Пашинян призывает своих сторонников временно приостановить проведение акций протестов. “Отдыхайте и следите за моей страницей в Фейсбуке, поскольку каждую минуту ситуация может измениться, и возникнет необходимость срочно собраться. Я же буду работать с народными избранниками в парламенте, чтобы удостовериться в их словах и понять, насколько гарантировано исполнение сегодняшнего заявления РПА”, - заявил он.

Если все пойдет по плану, то, по словам народного кандидата в премьеры, на несколько дней народное движение возьмет тайм-аут, и уже в день голосования соберется не в количестве 250 тыс человек, а 500 тыс.

Как заявил Никол Пашинян, накануне на заседании Национального Собрания депутаты РПА в ходе процедуры вопросов и ответов надеялись выявить нечто, что могло привести к разочарованию народных масс своим кандидатом. Они также делали ставку на том, что своими вопросами смогут разозлить Пашиняна, народ, его поддерживающий, вывести их из себя, спровоцировав на определенные действия. Помимо этого, власть надеялась на то, что после отклонения кандидатуры народного премьера, люди перестанут противиться и более не выйдут на акции гражданского неповиновения. “Но вы доказали, что больше не нуждаетесь в том, чтобы верить или не верить в какого-то политического деятеля или в партию. Вы сами есть сила. Поверив в себя, в свою мощь, народ всегда будет выходить победителем. Сегодня и всегда, армянский народ будет победителем. Я благодарен вам, я преклоняюсь перед вами”,- заключил Никол Пашинян.

Отметим, что немногим раннее РПА заявила, что она поддержит кандидатуру на пост премьера, выдвинутую 1/3 депутатов. Как заверил глава фркации РПА Ваграм Багдасарян, 8 мая РПА не выдвинет кандидата, у Армении будет избранный конституционным путем премьер-министр, и партия подержит кандидата, представленного 1/3 депутатов – числом, необходимым для выдвижения кандидата в премьеры. Правда есть опасение, что депутаты не соберут кворума, республиканцы просто не явятся на заседание.