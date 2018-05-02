Среда, 2 Мая 2018 19:33

АрмИнфо. Республиканская партия Армении (РПА) 8 мая на заседании Национального Собрания страны не выдвинет своего кандидата и поддержит кандидатуру, пользующейся поддержкой трети голосов народных избранников. Об этом только что по завершении заседания РПА заявил журналистам лидер парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян.

Вместе с тем, по словам Багдасаряна, накануне в ходе спецзаседания в парламенте депутаты от Республиканской партии развеяли часть имеющихся опасений о будущем страны. Тем не менее, как подчеркнул он, самые важные из них, которые являются краеугольным камнем процесса развития страны, так и остались. Одновременно, как указал депутат от РПА, совершенно несправедливо, но, тем не менее, молча и терпеливо правящая партия проглотила обиды, безосновательно прозвучавшие в адрес Республиканской партии.

Между тем, учитывая императиву сегодняшнего дня – вернуть страну в ее естественное русло, РПА приняла решение 8 мая на заседании парламента не выдвигать собственного кандидата и поддержать кандидатуру, пользующейся поддержкой одной трети голосов депутатов НС.

Подписи трети депутатов, согласно Конституции, необходимы с тем, чтобы на втором этапе голосования предложить НС кандидатуру на пост премьер-министра.

Вместе с тем, партия призывает оппозиционеров обеспечить в республике нормальный ход деятельности всех госструктур, разблокировать улицы, установить атмосферу толерантности и вернуться в конституционное поле.

Отметим, что выборы премьер-министра Армении состоятся в парламенте 8 мая в 12:00. Накануне, 1 мая на специальном заседании Национального Собрания Армении на пост премьер-министра была выдвинута кандидатура депутата от фракции «Елк” Никола Пашиняна. За Пашиняна проголосовали 45, против 56 депутатов. Против была Республиканская партия, "за" АРФД, "Блок Царукян" и фракция "Елк". Однако, если премьер не будет избран вторично, парламент будет распущен и будут назначены внеочередные выборы.

После проваленного, по сути, заседания Пашинян заявил, что, отвергнув народного кандидата в премьеры, РПА похоронила себя окончательно. "Поэтому завтра мы объявляем тотальную забастовку. С 8:15 утра закрываем все улицы и дороги, а также пути к аэропорту и железную дорогу. Это я говорю в качестве народного кандидата в премьеры. Мы победили, но Республиканская партия отказывается признать эту победу, но мы ее доведем до конца",- заявил Пашинян, призвав Полицию присоединиться к народному движению. При этом, оппозиционер вновь напомнил, что его борьба носит исключительно мирный характер, и в ходе акций не должно быть насильственных действий. "Просто игнорируйте республиканцев, сделайте их политическими маргиналами, как будто этих людей вообще не существует",- заявил Пашинян, вновь выдвинув требование избрать его премьером без предусловий и альтернативы.