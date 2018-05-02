Среда, 2 Мая 2018 19:23

АрмИнфо. Блок “Царукян” 8 мая поддержит народного кандидата на выборах в премьер-министры Армении. Об этом по завершении встречи с лидером протестного движения, кандидатом в премьеры Николом Пашиняном сообщил руководитель блока «Царукян», глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.

По словам Царукяна, блок готов без каких-либо предусловий поддержать народного кандидата. “Повторюсь, что наше слово - дело, мы и далее будем поддерживать Никола Пашиняна”, - указал он, подчеркнув, что никакая сила неспособна выступить против народа.

Напомним, что и накануне Царукян выразил свою полную поддержку Николу Пашиняну. Депутаты от блока в полном составе проголосовали за кандидатуру Пашиняна.

Отметим, что выборы премьер-министра Армении состоятся в парламенте 8 мая в 12:00. Но для того, чтобы во второй раз подать заявку на выдвижение, Николу Пашиняну потребуются голоса не только малочисленной фракции “Елк”, но и блока “Царукян”.