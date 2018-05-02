Среда, 2 Мая 2018 18:57

АрмИнфо. Офис второго президента Армении Роберта Кочаряна опровергает информацию о его участии в политических процессах в стране и вылете в Москву. Как заявил порталу 2rd.am глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян, второй президент не участвует в политических процессах в стране, он не вылетал в Москву и продолжает пристально следить за развитием ситуации, не участвуя в них.

Отметим, что ранее лидер оппозиции, депутат Никол Пашинян заявлял, что второй и третий президенты совместно разрабатывают шаги властей в сложившейся в Армении кризисной ситуации. Кочарян же в интервью телеканалу НТВ заявил, что Пашинян, ультимативно требуя власть, занимается политическим шантажом. "Власть - не чемодан, чтобы его передавать из рук в руки",- заявил Кочарян.