Среда, 2 Мая 2018 18:55

АрмИнфо. Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый поддержал протестное движение в Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер оппозиционного движения, кандидат в премьер-министры Никол Пашинян.

"Немногим ранее мне позвонил Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый. Он приветствует наше движение. С ним мы обсудили создавшуюся вАрмении внутриполитическую ситуацию и возможные пути выхода", - написал Пашинян.





Напомним, что акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна в Армении стартовали 13 апреля. 20 апреля Арам Первый приехал в Армению. “Беспокойно в Армении, беспокойны и все мы. Как процветание Армении является нашим долгом и гордостью, так и боль и заботы нашего народа являются нашими, следовательно, мы не можем оставаться безразличными к проблемам, волнующим народ. Мы не можем оставаться безучастными к событиям, происходящим на улицах Еревана. Право народа - выражать цивилизованными подходами свое недовольство. В то же время непозволительно, чтобы пролилась кровь армян на святой армянской земле», - говорилось в сообщении Католикосата.