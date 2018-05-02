Среда, 2 Мая 2018 18:35

АрмИнфо.Фракция Республиканской партии проводит заседание во главе с третьим президентом Сержем Саргсяном.

Основной темой заседания является ситуация, сложившаяся в стране после вчерашнего голосования по кандидатуре премьера (РПА провалила выборы, проголосовав против оппозиционного лидера Никола Пашиняна ред.). РПА также обсуждает свою предстоящую стратегию на выборах премьера 8 мая. Пока фракция не приняла решения.

По информации АрмИнфо решение будет принято в последние дни перед голосованием.