Среда, 2 Мая 2018 18:16

АрмИнфо.Немецкий банк KfW предоставит Армении грант в 23 млн. евро на развитие биоразнообразия и лесного хозяйства. Об этом, как сообщили в пресс-службе Министерства охраны природы Армении, договорились и.о. главы ведомства Эрик Григорян и директор департамента KfW по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Олаф Зимерка 30 апреля в ходе рабочего визита в ФРГ.

Согласно источнику, никогда ранее KfW не предоставлял такого крупномасштабного экологического гранта.

Помимо этого, в рамках визита и.о. министра встретился с представителями Секретариата Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. В ходе встречи стороны обсудили сроки предоставления гранта Армении Правительством Республики Корея, в рамках которого будет осуществлена пилотная программа в Араратской долине. Были также обсуждены возможности финансирования работ по созданию цифрового рельефа в Армении.

Эрик Григорян в ходе рабочего визита принял участие в церемонии открытия очередной конференции Рамочной конвенции ООН по изменению климата. В рамках Конвенции Армении предоставлены дополнительные $3 млн. для разработки национальной программы адаптации к изменению климата.