Среда, 2 Мая 2018 18:15

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) идет навстречу заемщикам. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, платежи по кредитам, предусмотренные по графику со 2-го по 30-ое мая включительно, клиент может осуществить до 31-го мая с.г. включительно.

Банк ВТБ (Армения) уведомляет, что за невыполнение оплаты в указанный в договоре период, кредиты не будут классифицироваться и считаться просроченными, и к ним не будут применeны штрафы и пени.

Согласно источнику, для платежей по грейс картам грейс-период будет продлен до 18-го мая включительно (вместо 5-го мая для карт Classic, вместо 10-го мая для карт Gold, вместо 15-го мая для карт Infinite).

"Осуществить платежи можно не только в филиалах Банка ВТБ (Армения), но и посредством платежных терминалов TelCell, EasyPay, а также воспользовавшись услугами Интернет и Мобильный банк Банка ВТБ (Армения)", - отмечается в сообщении Банка.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, по объему розничного кредитования Банк ВТБ (Армения) входит в лидирующую тройку с объемом 90.4 млрд драмов ($186.8 млн), с годовым ростом на 15,9%. В общем кредитном портфеле банка доля розницы достигает 53%. В суммарном же объеме розничного кредитования доля Банка ВТБ (Армения) составляет на рынке 11%. По потребительским кредитам Банк удерживает 2-ую позицию - 77.2 млрд драмов ($159.6 млн) или 46,6% в кредитном портфеле. В годовом разрезе Банк ВТБ (Армения) нарастил объем потребкредитов на 23,3%. В суммарном объеме потребительского кредитования доля Банка ВТБ (Армения) на рынке превышает 13%.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. По охвату филиальной сети Банк ВТБ (Армения) удерживает первенство - 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны. Причем, лидерство закреплено и по региональной сети филиалов, которых насчитывается 43.