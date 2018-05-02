|Завтра Никола Пашиняна официально выдвинут на пост премьер-министра Армении
|Армен Саркисян и Гиоргий Квирикашвили обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|РПА 8 мая на заседании НС поддержит кандидатуру, пользующейся поддержкой 1/3 голосов народных избранников
|Блок “Царукян” 8 мая поддержит кандидатуру Никола Пашиняна
|Офис второго президента Армении опровергает информацию о его участии в политических процессах в стране
|Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый поддержал протестное движение в Армении
|Фракция Республиканской партии проводит заседание во главе с третьим президентом Сержем Саргсяном
|Немецкий банк KfW предоставит Армении грант на развитие биоразнообразия и лесного хозяйства
|Банк ВТБ (Армения) идет навстречу заемщикам: не успевшие погасить кредит до 30 мая, могут совершить оплату 31 мая без взимания штрафов и пени
|Армен Амирян подал в отставку
|Министерство финансов Армении развеяло опасения граждан о возможной задержке выплаты зарплат и пенсий
|ЗАО "ЮКЖД" призывает не препятствовать естественной работе железной дороги
|Саакашвили депутатам РПА: у вас проблемы не с международным заговором, а с собственным народом
|Персонал Армянской атомной электростанции выражает солидарность с общенациональным движением
|Пашинян дал команду в 17:00 разблокировать все улицы и дороги на территории страны
|Сотрудники офиса омбудсмена крайне озабочены ситуацией сложившейся в Ереване
|Тер-Петросян: Процесс формирования власти должен осуществляться в соответствии с Конституцией и буквой закона
|Комитет госдоходов РА призывает участников акции гражданского неповиновения не препятствовать движению фур с продовольствием
|Выборы премьер-министра Армении состоятся в парламенте 8 мая в 12:00
|Бако Саакян встретился с высшим командным составом Армии обороны
|В различных частях Еревана продолжаются мирные акции гражданского неповиновения
|Ара Баблоян обратился к гражданам Армении с призывом прекратить вопиющее беззаконие в отношении депутатов НС
|Полиция Армении призвала водителей грузовиков отказаться от перемещения лиц, особенно несовершеннолетних, в кузовах машин
|И.о. премьер-министра Армении обратился с призывом к согражданам
|Актеры и деятели сферы культуры требуют, чтобы и.о. министра культуры Армении присоединился к митингам
|Президент Армении глубоко озабочен тем, что Национальному собранию не удалось выбрать премьера и политический кризис в стране сохраняется
|Никол Пашинян: Я уверен народное движение победит (video)
|Центральный Банк Армении опровергает слухи о массовом снятии вкладов и денег со счетов
|Никол Пашинян призвал своих сторонников возобновить работу международного аэропорта <Звартноц>
|Серж Танкян обещал присоединиться к демонстрантам на площади Республики
|Французская газета Liberation: Разочарование огромно
|Наира Зограбян: Цель Республиканской партии провести досрочные парламентские выборы
|Российский сенатор считает очень тревожной ситуацию в Армении
|Ряд сотрудников ереванского аэропорта “Звартноц” решили присоединиться к акциям гражданского неповиновения
|"Наследие": Голосование в парламенте в очередной раз доказало - Национальное собрание и де-факто власти не являются представителями народа и его воли
|Министерство обороны Армении требует обеспечить беспрепятственное передвижение автомобилей с номерами МО
|Европейский союз призывает к всестороннему диалогу с учетом демократического формирования нового правительства Армении
|Заседание парламента Армении не началось по причине отсутствия кворума
|Гарегин II призвал власти и оппозицию действовать рамках закона и разрешить сложившуюся ситуацию придя к взаимопониманию
|Президент Армении призвал всех граждан страны проявить высокую гражданскую ответственность и разум в осуществлении любого шага
|Никол Пашинян: Вовлеченность Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна придает протестной волне большую масштабность
|Сторонники Никола Пашиняна в Ереване и в других городах Армении возобновили акции гражданского неповиновения (video)
|Заместитель министра территориального управления Армении подал в отставку
|Никол Пашинян объявил со 2 мая тотальную забастовку, призвав с 8:15 утра закрыть все улицы и дороги страны, аэропорт и железную дорогу
|Армен Рустамян: Отклонение кандидатуры Никола Пашиняна на посту премьера увеличит уровень напряжения в стране
|Депутат-республиканец Феликс Цолакян проголосовал "за" Пашиняна, а Григор Авалян отказался от мандата
|Никол Пашинян: Республиканская партия Армении не желает победы народа, но народ все равно победит
|Верховный орган АРФ Дашнакцутюн требует от Агвана Варданяна досрочно сложить свой депутатский мандат
|Кандидатура Никола Пашиняна на посту премьера Армении отклонена
|Республиканская партия проголосует против кандидатуры Никола Пашиняна на посту премьера
|Процветающая Армения: Если сегодня мы ошибемся, страна будет отброшена на несколько лет назад
|Рустамян: "Дашнакцутюн" всегда говорила, что в стране необходимо установить новые порядки
|"Старые друзья вновь предают": Секретарь фракции "Дашнакцутюн" отказался, вопреки решению партии, голосовать за Никола Пашиняна
|Следственный комитет Лорийской области возбудил уголовное дело по факту смерти 3 граждан РА в результате аварии
|Мане Тандилян: Став премьером Никол Пашинян берет на себя колоссальную ответственность – ради будущего Республики Армения
|Ваграм Багдасарян: Позиция нашей фракции едина
|Зограбян: Блок “Царукян” присоединился к всенародному движению, так как оно создает возможности для выхода из заболоченной системы управления в стране
|Арам Саркисян: Никол Пашинян является гарантом проведения справедливых выборов в Армении
|Шармазанов: Мы готовы на диалог, но не приемлeм ультиматумов
|Никол Пашинян: Общенациональное протестное движения дает надежду на то, что ранее покинувшие Армению граждане, вернуться
АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) идет навстречу заемщикам. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, платежи по кредитам, предусмотренные по графику со 2-го по 30-ое мая включительно, клиент может осуществить до 31-го мая с.г. включительно.
Банк ВТБ (Армения) уведомляет, что за невыполнение оплаты в указанный в договоре период, кредиты не будут классифицироваться и считаться просроченными, и к ним не будут применeны штрафы и пени.
Согласно источнику, для платежей по грейс картам грейс-период будет продлен до 18-го мая включительно (вместо 5-го мая для карт Classic, вместо 10-го мая для карт Gold, вместо 15-го мая для карт Infinite).
"Осуществить платежи можно не только в филиалах Банка ВТБ (Армения), но и посредством платежных терминалов TelCell, EasyPay, а также воспользовавшись услугами Интернет и Мобильный банк Банка ВТБ (Армения)", - отмечается в сообщении Банка.
По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, по объему розничного кредитования Банк ВТБ (Армения) входит в лидирующую тройку с объемом 90.4 млрд драмов ($186.8 млн), с годовым ростом на 15,9%. В общем кредитном портфеле банка доля розницы достигает 53%. В суммарном же объеме розничного кредитования доля Банка ВТБ (Армения) составляет на рынке 11%. По потребительским кредитам Банк удерживает 2-ую позицию - 77.2 млрд драмов ($159.6 млн) или 46,6% в кредитном портфеле. В годовом разрезе Банк ВТБ (Армения) нарастил объем потребкредитов на 23,3%. В суммарном объеме потребительского кредитования доля Банка ВТБ (Армения) на рынке превышает 13%.
Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. По охвату филиальной сети Банк ВТБ (Армения) удерживает первенство - 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны. Причем, лидерство закреплено и по региональной сети филиалов, которых насчитывается 43.
|Завтра Никола Пашиняна официально выдвинут на пост премьер-министра Армении
|Армен Саркисян и Гиоргий Квирикашвили обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|РПА 8 мая на заседании НС поддержит кандидатуру, пользующейся поддержкой 1/3 голосов народных избранников
|Блок “Царукян” 8 мая поддержит кандидатуру Никола Пашиняна
|Офис второго президента Армении опровергает информацию о его участии в политических процессах в стране
|Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый поддержал протестное движение в Армении
|Фракция Республиканской партии проводит заседание во главе с третьим президентом Сержем Саргсяном
|Немецкий банк KfW предоставит Армении грант на развитие биоразнообразия и лесного хозяйства
|Банк ВТБ (Армения) идет навстречу заемщикам: не успевшие погасить кредит до 30 мая, могут совершить оплату 31 мая без взимания штрафов и пени
|Армен Амирян подал в отставку
|Министерство финансов Армении развеяло опасения граждан о возможной задержке выплаты зарплат и пенсий
|ЗАО "ЮКЖД" призывает не препятствовать естественной работе железной дороги
|Саакашвили депутатам РПА: у вас проблемы не с международным заговором, а с собственным народом
|Персонал Армянской атомной электростанции выражает солидарность с общенациональным движением
|Пашинян дал команду в 17:00 разблокировать все улицы и дороги на территории страны
|Сотрудники офиса омбудсмена крайне озабочены ситуацией сложившейся в Ереване
|Тер-Петросян: Процесс формирования власти должен осуществляться в соответствии с Конституцией и буквой закона
|Комитет госдоходов РА призывает участников акции гражданского неповиновения не препятствовать движению фур с продовольствием
|Выборы премьер-министра Армении состоятся в парламенте 8 мая в 12:00
|Бако Саакян встретился с высшим командным составом Армии обороны
|В различных частях Еревана продолжаются мирные акции гражданского неповиновения
|Ара Баблоян обратился к гражданам Армении с призывом прекратить вопиющее беззаконие в отношении депутатов НС
|Полиция Армении призвала водителей грузовиков отказаться от перемещения лиц, особенно несовершеннолетних, в кузовах машин
|И.о. премьер-министра Армении обратился с призывом к согражданам
|Актеры и деятели сферы культуры требуют, чтобы и.о. министра культуры Армении присоединился к митингам
|Президент Армении глубоко озабочен тем, что Национальному собранию не удалось выбрать премьера и политический кризис в стране сохраняется
|Никол Пашинян: Я уверен народное движение победит (video)
|Центральный Банк Армении опровергает слухи о массовом снятии вкладов и денег со счетов
|Никол Пашинян призвал своих сторонников возобновить работу международного аэропорта <Звартноц>
|Серж Танкян обещал присоединиться к демонстрантам на площади Республики
|Французская газета Liberation: Разочарование огромно
|Наира Зограбян: Цель Республиканской партии провести досрочные парламентские выборы
|Российский сенатор считает очень тревожной ситуацию в Армении
|Ряд сотрудников ереванского аэропорта “Звартноц” решили присоединиться к акциям гражданского неповиновения
|"Наследие": Голосование в парламенте в очередной раз доказало - Национальное собрание и де-факто власти не являются представителями народа и его воли
|Министерство обороны Армении требует обеспечить беспрепятственное передвижение автомобилей с номерами МО
|Европейский союз призывает к всестороннему диалогу с учетом демократического формирования нового правительства Армении
|Заседание парламента Армении не началось по причине отсутствия кворума
|Гарегин II призвал власти и оппозицию действовать рамках закона и разрешить сложившуюся ситуацию придя к взаимопониманию
|Президент Армении призвал всех граждан страны проявить высокую гражданскую ответственность и разум в осуществлении любого шага
|Никол Пашинян: Вовлеченность Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна придает протестной волне большую масштабность
|Сторонники Никола Пашиняна в Ереване и в других городах Армении возобновили акции гражданского неповиновения (video)
|Заместитель министра территориального управления Армении подал в отставку
|Никол Пашинян объявил со 2 мая тотальную забастовку, призвав с 8:15 утра закрыть все улицы и дороги страны, аэропорт и железную дорогу
|Армен Рустамян: Отклонение кандидатуры Никола Пашиняна на посту премьера увеличит уровень напряжения в стране
|Депутат-республиканец Феликс Цолакян проголосовал "за" Пашиняна, а Григор Авалян отказался от мандата
|Никол Пашинян: Республиканская партия Армении не желает победы народа, но народ все равно победит
|Верховный орган АРФ Дашнакцутюн требует от Агвана Варданяна досрочно сложить свой депутатский мандат
|Кандидатура Никола Пашиняна на посту премьера Армении отклонена
|Республиканская партия проголосует против кандидатуры Никола Пашиняна на посту премьера
|Процветающая Армения: Если сегодня мы ошибемся, страна будет отброшена на несколько лет назад
|Рустамян: "Дашнакцутюн" всегда говорила, что в стране необходимо установить новые порядки
|"Старые друзья вновь предают": Секретарь фракции "Дашнакцутюн" отказался, вопреки решению партии, голосовать за Никола Пашиняна
|Следственный комитет Лорийской области возбудил уголовное дело по факту смерти 3 граждан РА в результате аварии
|Мане Тандилян: Став премьером Никол Пашинян берет на себя колоссальную ответственность – ради будущего Республики Армения
|Ваграм Багдасарян: Позиция нашей фракции едина
|Зограбян: Блок “Царукян” присоединился к всенародному движению, так как оно создает возможности для выхода из заболоченной системы управления в стране
|Арам Саркисян: Никол Пашинян является гарантом проведения справедливых выборов в Армении
|Шармазанов: Мы готовы на диалог, но не приемлeм ультиматумов
|Никол Пашинян: Общенациональное протестное движения дает надежду на то, что ранее покинувшие Армению граждане, вернуться
|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
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|Ереван: Отсутствие надлежащей международной реакции на территориальные претензии Алиева к Армении, вдохновило его на большие требования