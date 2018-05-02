Среда, 2 Мая 2018 18:11

АрмИнфо.И.о. министра культуры Армении Армен Амирян подал в отставку. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщили в Минкультуры РА.

Отметим, что пока официальная информация по данному факту не опубликована.

Как ранее сообщило АрмИнфо, перед зданием Министерства культуры Армении собрались многие актеры и деятели культуры, требуя, чтобы и.о. министра Армен Амирян присоединился к ним. К демонстрантам вышел и.о. министра культуры и заявил, что он поддерживает их, но продолжит осуществлять свои обязанности. Данный ответ не удовлетворил протестующих, они требуют, чтобы Амирян присоединился к ним. По словам деятелей культуры, в противном случае они начнут требовать отставку Армена Амиряна.

Напомним, что в отставку уже подал и.о. министра спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян, министры-дашнакцаканы Левон Мкртчян (Минобразования и науки), Арцвик Минасян (Минохраны природы), Давид Локян (Минтерриториального управления), в отставку подал также один из его заместителей, и два замминистра транспорта и связи.