Среда, 2 Мая 2018 17:51

АрмИнфо.Министерство финансов Армении развеяло опасения граждан о возможной задержке выплаты зарплат и пенсий. Как говорится в заявлении Минфина, поступившем в АрмИнфо, обеспокоенность некоторых граждан относительно возможных задержек по выплатам пенсий и зарплат в связи с внутриполитической ситуацией в Армении является необоснованной.

<Являясь структурой, ответственной за управление государственными финансами, Министерство финансов заверяет, что ситуация полностью находится под контролем, риски управляемы. Делается все возможное, чтобы зарплаты, пенсии и другие аналогичные бюджетные выплаты населению осуществлялись своевременно по утвержденному графику", - отметили в Минфине.