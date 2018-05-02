Среда, 2 Мая 2018 17:49

АрмИнфо. ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" призывает не препятствовать естественной работе железной дороги, имеющей стратегическое значение. Об этом говорится в заявлении компании.

Согласно источнику, по причине закрытия переездов железной дороги ЗАО "Южно- Кавказская железная дорога" при согласовании вопроса с

Министерством транспорта, связи и информационных технологий РА временно приостановило выполнение грузовых перевозок и внутренних пассажирских перевозок до разблокирования дороги.

Для ЮКЖД, отмечается в сообщении, приоритетом является безопасность граждан, пассажиров и грузов, которую невозможно полноценно

гарантировать в создавшейся ситуации с учетом блокирования путей и вмешательством в работу железнодорожного транспорта. "Движение поездов приостановлено, в том числе, для обеспечения безопасности граждан, заблокировавших железную дорогу, поскольку в случае угрозы для жизни невозможно сразу остановить поезд. Пассажирские пути заблокированы на участке в 800 метров, а грузовые - 1000 метров", - говорится в заявлении, в котором содержатся извинения перед пассажирами за доставленное беспокойство.