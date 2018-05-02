Среда, 2 Мая 2018 17:45

АрмИнфо. Экс-президент Грузии, лидер украинской партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что не знаком с лидером протестов в Армении, оппозиционером Николом Пашиняном. Об этом он написал в Facebook.

"Какие-то идиоты в армянском Национальном собрании обвинили Пашиняна в связях со мной. Я Пашиняна не знаю, а вот этим депутатам хочу ответить: у вас проблемы не с международным заговором, а с собственным народом, которому надоели ваше воровство и ваш цинизм. Армения будет свободной от коррупции и успешной!" - написал Саакашвили.

Накануне на спецзаседании Национального Собрания на выборах премьер-министра Армении депутат фракции РПА Тачат Вардапетян попросил кандидата в премьеры Нкола Пашиняна прокомментировать положительную реакцию Михаила Саакашвили и Александра Навального на последние события в Армении. "Я лично не знаком с Михаилом Саакашвили и никогда не имел с ним прямых или косвенных контактов. То же касается и Александра Навального. Вопрос исчерпан", - сказал Пашинян. Как указал Пашинян, о событиях в Армении высказывают свое мнение люди самых различных национальностей и профессий. Напомним, что 23 апреля сразу после отставки премьер-министра Армении Сержа Саргсяна бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил армянский народ с победой в "бархатной революции". Саакашвили отметил, что сегодня он убедился в том, что у Армении великое будущее. <Я вас поддерживаю, мы всегда будем рядом с вами. Спасибо за то, что вы сделали. Просто молодцы!", - резюмировал экс-президент Грузии. Помимо этого, один из лидеров российской оппозиции, руководитель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный выступил с видеообращением, в котором заявил, что Серж Саргсян превратил Армению в одну из самых коррумпированных стран мира. "Ну, вот и случилось то, что должно происходить в нормальном обществе - люди мирно вышли на улицу. Прошло 10 дней, и Саргсян был вынужден уйти в отставку в результате совершенно мирных и законных действий протестующих", - заключил Алексей Навальный.