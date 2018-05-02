Среда, 2 Мая 2018 17:18

АрмИнфо.Персонал Армянской атомной электростанции выражает солидарность с общенациональным движением. Об этом говорится в заявлении персонала Армянской АЭС, поступившем в агентство АрмИнфо.

Тем не менее, говорится в заявлении, в целях обеспечения ядерной и энергетической безопасности, а также законодательных ограничений персонал станции не может примкнуть к участникам общенациональной забастовки.

"С учетом сложившейся ситуации и непозволительности углубления напряжения, сообщаем о нашей обеспокоенности по поводу отношения и

поведения депутатов фракции Республиканской партии. Исходя из сказанного, призываем предпринять шаги по выходу из сложившейся ситуации в соответствии с волей народа и Конституцией Республики Армении", - говорится в заявлении