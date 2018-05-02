Среда, 2 Мая 2018 16:53

АрмИнфо.Акции неповиновения в Ереване и по всей республике имели беспрецедентный масштаб. Об этом на своей страничке Facebook заявил лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат от фракции "Елк" Никол Пашинян.

"Призываю всех в 17:00 разблокировать все улицы и дороги на территории страны. Более того, приглашаю всех в 19:00на площадь Республики, где будут сделаны важные заявления", - сказал Пашинян.

Отметим, что сегодня по всей республике проходят акции гражданского неповиновения. С раннего утра парализованы ряд крупных автомагистралей страны, железнодорожные пути, на несколько часов бойкотировали работу сотрудники столичного аэропорта, не работает метро, были заблокированы входы в госучреждения.