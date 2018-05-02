Среда, 2 Мая 2018 16:39

АрмИнфо.Сотрудники офиса омбудсмена Армении 2 мая, начиная с раннего утра, получают сигналы о том, что граждане не могут получить медицинскую помощь, а также не могут выйти из своих домов и квартир, добраться до мест работы, потому что дороги и мосты перекрыты.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, вызывает беспокойство и то, что демонстранты останавливают и осматривают машины скорой медицинской помощи и позволяют им передвигаться только по своему усмотрению. Сотрудники офиса выражают беспокойство и фактом участия детей в перекрытии дорог.