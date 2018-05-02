Среда, 2 Мая 2018 16:26

АрмИнфо.Процесс формирования власти должен осуществляться в соответствии с Конституцией и буквой закона, о чем неоднократно подчеркивают и международные организации. Об этом заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

"Однако и без подсказки международного сообщества, очевидно, что это исходит из и интересов и власти, и оппозиции, и интересов Армении. Сформированная иными методами власть не будет легитимной, не будет признана ни народом, ни международным сообществом. А мы в течение десятилетий являемся очевидцами того, какие угрозы создает такая ситуация для стабильности страны и обеспечения внутринациональной солидарности", - говорится в заявлении Тер-Петросяна, опубликованном на сайте Ilur.