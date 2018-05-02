Среда, 2 Мая 2018 16:25

АрмИнфо. Исходя из необходимости обеспечения продовольственной безопасности Комитет госдоходов РА (КГД) призывает участников акции гражданского неповиновения не препятствовать въезду в Армению фур с продовольствием. Об этом сообщает пресс-служба КГД.

<Сложившаяся ситуация служит поводом для беспокойства, так как может нанести серьезный удар продовольственной безопасности Армении>, - отмечено в сообщении.

Кроме того, фиксируются определенные случаи, когда грузовые машины возвращаются обратно, так и не добравшись до границы Армении.

В этой связи, Таможенная служба призывает всех участников акции принять вышесказанное во внимание и не препятствовать въезду и прохождению таможенных процедур фур с продовольственными продуктами на границе РА.

Напомним, что 2 мая с раннего утра участники акций протеста перекрывают главные дороги Еревана и общереспубликанские трассы, а также входы в госсучреждения. Парализована также работа Южнокавказской железной дороги, поскольку демонстранты перекрыли ее на 14 участках. Также в городе парализована работа метро.