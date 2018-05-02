Среда, 2 Мая 2018 15:22

АрмИнфо.Председатель Национального собрания РА Ара Баблоян направил обращение ко всем гражданам Армении.

<Уважаемые соотечественники, в последние дни и, особенно, сегодня в отношении депутатов Национального Собрания проявляется вопиющее беззаконие, в результате чего нарушается нормальное функционирование НС. Призываю Вас, проявить сдержанность, отказаться от угроз и оскорблений в адрес депутатов в социальных сетях, на улицах и других общественных местах, прекратить публиковать адреса и номера телефонов депутатов НС, незаконно блокировать входы в их квартиры, воздержаться от вмешательства в их частную жизнь. Подобные действия не могут привести к положительному сдвигу. Призываю еще раз всех граждан Армении , а особенно молодежь, проявить благоразумие, сдержанность и терпимость>, - говорится в обращении председателя НС.