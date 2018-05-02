Среда, 2 Мая 2018 14:20

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян глубоко озабочен тем, что вчера Национальному собранию не удалось выбрать премьер- министра, и политический кризис сохраняется, несмотря на то, что все заявляли об опасности его продолжения для будущего страны.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе администрации президента, Вместе с тем, Саркисян отметил, что внимание всех сосредоточенно на действия вовлеченных в процесс политических сил. "Призываю в течение предстоящей недели продолжить консультации по поиску путей выхода из ситуации, который послужит нашим общим национальным интересам", - говорится в сообщении администрации президента Армении.