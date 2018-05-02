Среда, 2 Мая 2018 14:12

АрмИнфо. Продолжаются протесты лидера движения <Сделай шаг> Никола Пашиняна.

В беседе с журналистами Пашинян заметил, что по данным международных СМИ все дороги в Ереване перекрыты. <До сегодняшнего дня такого не было, однако по информации международных СМИ кажется, что все дороги перекрыты>, - отметил оппозиционер.

Депутат также заявил, что он и его соратники анализируют возможные развития событий, ведь де-юре должны пройти еще одни выборы премьер-министра, в противном случае, должны состояться досрочные выборы в Парламент. <Я уверен, что вне зависимости от сценариев народное движение победит. Люди почувствовали вкус свободы и не упустят ее. Не важно, что происходит в кабинетах, важно то, что происходит на улице и отношения между народом и властью изменились>,

- заявил Пашинян.

Он также отметил, что готов к любым сценариям и при любом развитии ситуации у него есть план действий. Относительно того, будет ли Пашинян участвовать в досрочных выборах, организованных РПА, депутат заявил, что все будет зависеть от ситуации. <Как вы видите, в последнее время ситуация каждый день меняется, и скоро станет меняться ежечасно. Наша цель увеличить давление на власти до тех пор, пока они не уйдет>, - отметил Пашинян.

Он также отметил, что представители РПА не понимают революцию любви и взаимопонимания и надеются на несколько дней дольше просидеть на своих местах. <Они ведут провокационную политику и постоянно пытаются вывести народ из себя. Вчера на заседании представители РПА все время говорили про столкновения, но ведь 95% нашего населения участвуют в движении, о каких столкновения идет речь? Вся ситуация находится под нашим контролем. Мы не будем отвечать силой на силу. Я хочу обратиться к нашим сторонникам, если будут провокационные группы, давайте просто обезвредим их, без применения силы>, - заявил депутат.

Депутат также отметил, что представители РПА не понимают ситуации в стране. Пашинян также заявил, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян управляют только депутатами- республиканцами в Парламенте и все. Он также очень высоко оценил тот факт, что Кочарян и Саргсян вовлечены в данный политический процесс. <Это только укрепляет наше движение и поднимает новую волну протестов>, - заявил Пашинян отметив, что сегодня будет продолжать шествие, а затем на площади Республики проведет митинг.