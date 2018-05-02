Среда, 2 Мая 2018 13:33

АрмИнфо. Центральный Банк Армении заявляет, что слухи о массовом снятии денег со счетов и банкоматов, досрочном аннулировании депозитных договоров не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении пресс- службы ЦБ РА в ответ на распространенные в ряде СМИ и в соцсетях сведения о том, что граждане массово снимают в банках деньги и закрывают депозиты.

"Хотим сообщить СМИ, обеспокоенным гражданам и общественности, что финансовая система Армении стабильна, банки обладают высокой ликвидностью, нет проблем с наличностью, а резервы находятся на исторически максимальном уровне", - отмечается в сообщении ЦБ РА.

ЦБ призывает общественность проявлять сдержанность и не распространять дезинформацию, поскольку подобные недостоверные слухи вселяют тревожное поведение, негативно влияющее на граждан и их финансовые средства.

Центральный Банк Армении, согласно Конституции РА и закону "О ЦБ РА", является независимым, аполитичным, профессиональным органом, в функции которого входят две основные сверхзадачи - обеспечение финансовой и ценовой стабильности.

Центробанк контролирует ситуацию и обладает достаточным инструментарием для обеспечения стабильности финансовой системы Армении. "Ещё раз призываем всех проявлять спокойствие и не поддаваться тревожному поведению из-за муссируемых дезинформаций".

Напомним, что со 2 мая с.г. в республике возобновились массовые акции протеста, блокирование улиц и дорог. Демонстранты блокируют даже метро и аэропорт.