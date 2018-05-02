Среда, 2 Мая 2018 12:42

АрмИнфо. <Я призываю вас в 14:00 часов возобновить работу аэропорта <Звартноц>>, - об этом на своей странице в соцсети Facebook написал лидер оппозиционного движения <Сделай шаг> Никол Пашинян.

Отметим, что сегодня с раннего утра участники акций протеста перекрывают главные дороги Еревана и общереспубликанские трассы, а также входы в госсучреждения. Парализована также работа Южнокавказской железной дороги, поскольку демонстранты перекрыли ее на 14 участках. Также в городе парализована работа метро.

Напомним, что некоторые сотрудники международного аэропорта <Звартноц> сегодня утром присоединились к акциям протеста. В республика объявлена всеобщая забастовка.